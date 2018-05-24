"السلع التموينية" تشترى 58 ألف طن من الزيت فى مناقصة

ذكر تجار أن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اشترت 30 ألف طن من زيت الصويا، و28 ألف طن من زيت دوار الشمس في مناقصة عالمية.





وأفاد التجار لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن الهيئة المصرية طالبت البائعين بوصول الزيوت النباتية للبلاد خلال الفترة من 16 إلى 31 يوليو القادم.





وكانت هيئة السلع التموينية، قد قالت في مارس الماضي، إنها اشترت 29.5 ألف طن من زيت دوار الشمس، و37 ألفا من زيت الصويا في مناقصة.





وأكد التجار، أن أقل عرض تلقته الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية في مناقصة لشراء الزيوت النباتية سجل 783.20 دولار للطن لزيت الصويا، و800 دولار للطن لدوار الشمس.