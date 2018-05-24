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رئيس "الاشتراكي المصري" يطالب بإشراك طلاب الجامعات في العمل ‏السياسي

الخميس 24/مايو/2018 - 08:53 م
رئيس الاشتراكي المصري يطالب بإشراك طلاب الجامعات في العمل ‏السياسي
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إسلام شعراوي
 
قال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن كافة دول العالم بها عدد من الأحزاب ‏المُحددة ويقوم كل حزب ببذل قصارى جهده لاستقطاب الشباب للمشاركة ‏في العمل السياسي كي يكون هناك كوادر وقيادات بالحزب يمكن من ‏خلالهم دفعهم في الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية وهذا ما تستعد ‏مصر لتحقيقه، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي الحالي في مصر يدل على ‏انك هناك إرادة حقيقية لخلق اندماجات بين الأحزاب ولم شملهم بدلًا من ‏التفكك وفقًا لمبادئ كل حزب.‏

وقال شعبان، في ‏تصريح خاص لـ"الفجر"، إن انضمام جمعية من أجل مصر مع حزب مستقبل وطن ‏وكذلك تعيين 4 نواب لرئيس الحزب بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس ‏حزب الوفد السابق المهندس حسام الخولي أمين عام لحزب مستقبل وطن ‏ما هي إلا بداية لخطة الاندماجات في مصر، مُطالبًا بإفساح الطريق أمام ‏طلاب الجامعات للمشاركة في العمل السياسي، مُتمنيًا أن تصبح الأحزاب ‏في مصر مُصنفة ما بين حزب معارض ومؤيد ووسط وتلك الخطوة ‏اقترب تحقيقها.‏

كما أكد رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الأحزاب اليسارية في ‏مصر لابد من أن تندمج في حزب واحد والتي تضم "التجمع، الاشتراكي ‏المصري، العربي الناصري، الشيوعي المصري"، مشيرًا إلى أنه على ‏الأحزاب المعرضة الاندماج لإخراج حزب واحد يمثلهم وكذلك المؤيدون، ‏مُذكرًا ان هذا الخطوات ستفيد المصريين وتسهل من حركة سن ‏التشريعات تحت القبة.‏
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