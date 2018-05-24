رئيس "الاشتراكي المصري" يطالب بإشراك طلاب الجامعات في العمل ‏السياسي

قال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن كافة دول العالم بها عدد من الأحزاب ‏المُحددة ويقوم كل حزب ببذل قصارى جهده لاستقطاب الشباب للمشاركة ‏في العمل السياسي كي يكون هناك كوادر وقيادات بالحزب يمكن من ‏خلالهم دفعهم في الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية وهذا ما تستعد ‏مصر لتحقيقه، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي الحالي في مصر يدل على ‏انك هناك إرادة حقيقية لخلق اندماجات بين الأحزاب ولم شملهم بدلًا من ‏التفكك وفقًا لمبادئ كل حزب.‏





وقال شعبان، في ‏تصريح خاص لـ"الفجر"، إن انضمام جمعية من أجل مصر مع حزب مستقبل وطن ‏وكذلك تعيين 4 نواب لرئيس الحزب بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس ‏حزب الوفد السابق المهندس حسام الخولي أمين عام لحزب مستقبل وطن ‏ما هي إلا بداية لخطة الاندماجات في مصر، مُطالبًا بإفساح الطريق أمام ‏طلاب الجامعات للمشاركة في العمل السياسي، مُتمنيًا أن تصبح الأحزاب ‏في مصر مُصنفة ما بين حزب معارض ومؤيد ووسط وتلك الخطوة ‏اقترب تحقيقها.‏



