رئيس "الاشتراكي المصري" يطالب بإشراك طلاب الجامعات في العمل السياسي
الخميس 24/مايو/2018 - 08:53 م
إسلام شعراوي
قال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن كافة دول العالم بها عدد من الأحزاب المُحددة ويقوم كل حزب ببذل قصارى جهده لاستقطاب الشباب للمشاركة في العمل السياسي كي يكون هناك كوادر وقيادات بالحزب يمكن من خلالهم دفعهم في الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية وهذا ما تستعد مصر لتحقيقه، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي الحالي في مصر يدل على انك هناك إرادة حقيقية لخلق اندماجات بين الأحزاب ولم شملهم بدلًا من التفكك وفقًا لمبادئ كل حزب.
وقال شعبان، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن انضمام جمعية من أجل مصر مع حزب مستقبل وطن وكذلك تعيين 4 نواب لرئيس الحزب بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس حزب الوفد السابق المهندس حسام الخولي أمين عام لحزب مستقبل وطن ما هي إلا بداية لخطة الاندماجات في مصر، مُطالبًا بإفساح الطريق أمام طلاب الجامعات للمشاركة في العمل السياسي، مُتمنيًا أن تصبح الأحزاب في مصر مُصنفة ما بين حزب معارض ومؤيد ووسط وتلك الخطوة اقترب تحقيقها.
كما أكد رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الأحزاب اليسارية في مصر لابد من أن تندمج في حزب واحد والتي تضم "التجمع، الاشتراكي المصري، العربي الناصري، الشيوعي المصري"، مشيرًا إلى أنه على الأحزاب المعرضة الاندماج لإخراج حزب واحد يمثلهم وكذلك المؤيدون، مُذكرًا ان هذا الخطوات ستفيد المصريين وتسهل من حركة سن التشريعات تحت القبة.
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