الذهب يربح 14 دولارا عند التسوية مع التوترات السياسية

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليربح أكثر من 14 دولاراً مع تراجع العملة الأمريكية وزيادة التوترات السياسية.





وصعد المعدن الأصفر عند التسوية أعلى مستوى 1300 دولار للمرة الأولى في حوالي أسبوع ونصف، مدعوماً بتراجع الورقة الخضراء مع تزايد التوترات السياسية عقب إلغاء قمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نظيره الكوري الشمالي.





وصرح "ترامب" بأن الجيش الأمريكي مستعد لأي تصرف أحمق وطائش من قبل كوريا الشمالية، واصفاً إلغاء الاجتماع بأنه "انتكاسة للعالم".





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بعكس التوقعات، كما أظهرت أخرى تراجع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال أبريل.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 1.2% ليربح 14.80 دولارا، ويصل إلى 1304.40 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% إلى 1305.28 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 93.777 دولار.