أستاذ علوم سياسية: اندماجات الأحزاب لها مردود إيجابي على الساحة السياسية
الخميس 24/مايو/2018 - 08:50 م
إسلام شعراوي
قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، أن التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية في مصر باندماج الأحزاب سيكون له مردود إيجابي بكل تأكيد سواء على المدى القريب أو البعيد، مؤكدًا أن الاندماجات بين الأحزاب ليست خطوة سهلة بل هناك معايير وأسس لإتمامها.
وأضاف صادق، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن مصر كان لديها عدد 25 حزب قبل ثورة يناير 2011 والآن أصبح عدد الأحزاب ما لا يقل عن 104، مُؤكدًا أن هذا المصريين بكافة طوائفهم لا تعلم سوى 10 أحزاب بالكثير والباقي لا نعلم عنهم شيئًا ولا نعلم حتى توجهاتهم، مُشيرًا إلى أن خطوة اندماج الأحزاب في الوقت الحالي والتي تتم وفقًا لأيدلوجيات الانتماءات سواء أكانت وسطية أو معارضة أو مؤيدة ستثمر عنها نتائج إيجابية في المستقبل بإشراك الشباب في العمل السياسي كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك في خطاباته.
كما أكد أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه العديد من النداءات لرؤساء الأحزاب بأن يندمجوا لأنه رأي أن هناك 104 حزب لم يعملوا في الشارع السياسي نهائيًا سوى أحزاب مُحددة.
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