أستاذ علوم سياسية: اندماجات الأحزاب لها مردود إيجابي على الساحة ‏السياسية ‏

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، أن التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية في ‏مصر باندماج الأحزاب سيكون له مردود إيجابي بكل تأكيد سواء على المدى ‏القريب أو البعيد، مؤكدًا أن الاندماجات بين الأحزاب ليست خطوة سهلة بل ‏هناك معايير وأسس لإتمامها.‏





وأضاف صادق، ‏في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن مصر كان لديها عدد 25 حزب قبل ثورة يناير 2011 ‏والآن أصبح عدد الأحزاب ما لا يقل عن 104، مُؤكدًا أن هذا المصريين ‏بكافة طوائفهم لا تعلم سوى 10 أحزاب بالكثير والباقي لا نعلم عنهم شيئًا ولا ‏نعلم حتى توجهاتهم، مُشيرًا إلى أن خطوة اندماج الأحزاب في الوقت الحالي ‏والتي تتم وفقًا لأيدلوجيات الانتماءات سواء أكانت وسطية أو معارضة أو ‏مؤيدة ستثمر عنها نتائج إيجابية في المستقبل بإشراك الشباب في العمل ‏السياسي كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك في خطاباته.‏



