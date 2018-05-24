داعية: العادة السرية ليست جماعًا.. وكفارتها الاستغفار والصوم يومًا واحدًا (فيديو)



قالت متصلة تدعى أم أحمد، إن زوجها أخبرها بأنه في مرحلة المراهقة كان يمارس العادة السرية بشراهة في نهار رمضان، معقبة: "مش عارف يعمل إيه".



فرد الشيخ إسلام النواوي، الداعية الإسلامي، خلال تقديمه برنامج "الموعظة الحسنة"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن ممارسة العادة السرية تفطر، ولكنها ليست جماعًا، وكفارتها تكون بالاستغفار والصوم يومًا واحدًا عن كل يوم مارس فيه العادة السرية.

