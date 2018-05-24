"التعليم" تطمئن طلاب الثانوية العامة: "الأسئلة ستكون واضحة وأكثر دقة هذا العام"

وجه الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، رؤساء مراكز توزيع اسئلة امتحانات الثانوية العامة، بالدقة فى مراجعة البيانات على صناديق كراسات الامتحانات من خط السير وعدد الطلاب، وحوافظ التسليم، واستعدادات إدارة الأزمات بكل لجنة لتفادى أي طوارئ أو معوقات للعمل.





وأوضح "حجازي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه خلال اجتماعه أدوار ومهام رؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحانات، مؤكدًا على أهمية تنظيم الصناديق داخل اللجان، وضرورة عودة الصناديق الفارغة إلى المطبعة السرية.





وقال إنه تم عمل اجتماعات أكثر من مرة مع الهيئة الفنية لواضعي اسئلة امتحانات الثانوية العامة، واسئلة امتحانات الثانوية هذا العام، ستكون بعيدة تمامًا عن الأسئلة السياسية والتأويل مطمئنًا الطلاب قائلا: "أسئلة الثانوية هذا العام ستكون محددة وأكثر دقة".





وأشار إلى أنه لأول مرة سوف تقوم الوزارة بعقد فيديو كونفرانس مع مقدري الدرجات لامتحانات الثانوية عقب كل امتحان، وهذا الفيديو سيكون بحضور مدير عام المادة وواضعي الامتحان، سوف يناقش الخلفية العلمية للامتحان، وسيكون قبل تصحيح العينة العشوائية، والهدف من هذا الفيديو كونفرانس هو اذا كان يوجد تعديل في نموذج الإجابة او يوجد اجابة جديدة فسيتم تنسيق كل ذلك قبل تصحيح العينة العشوائية.



