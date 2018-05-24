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"لطيفة" تكشف سبب عزوفها عن الزواج: "ارتبطت مرة واحدة في حياتي" (فيديو)

الخميس 24/مايو/2018 - 08:45 م
لطيفة تكشف سبب عزوفها عن الزواج: ارتبطت مرة واحدة في حياتي (فيديو)
الفنانة لطيفة
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أمنية فوزي
 
كشفت الفنانة لطيفة، مُطربة تونسية، أسباب عزوفها عن الزواج، قائلة إن الفنان الراحل عبدالوهاب محمد نصحها بعدم الزواج، وأخبرها: "الفن زي الفريك لا يقبل بالشريك".

وأكدت "لطيفة"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أن الزواج يُعطل عن الفن، وأن المسألة في النهاية نصيب.

وأوضحت أنها ارتبط مرة واحدة في حياتها بشخص محترم لمدة 5 سنوات، ولكن العلاقة لم تكلل بالزواج في النهاية.
المزيد عن: فضائية شيخ الحارة بسمه وهبة برنامج الفنانة لطيفة التوك شو اخبار مصر
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