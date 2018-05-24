أرسنال يرغب في ضم لاعب روما





يحاول أرسنال الإنجليزي التعاقد مع لورنزو بيليجريني نجم خط وسط روما أو دينيس برايت لاعب سامبدوريا وكلاهما يتنافس يوفنتوس على ضمهما.









سجل بيليجريني ثلاثة أهداف وصنع 5 لزملائه خلال 37 مباراة مع فريق روما الذي أنهى الموسم في المركز الثالث في الكالتشيو ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.









قالت صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية أن المدير الفني الجديد لنادي أرسنال أوناي إيمري قد وضع لاعب روما كهدف رئيسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









يستطيع أرسنال التعاقد مع اللاعب الإيطالي من خلال دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده بقيمة 30 مليون يورو، لكن في حالة فشل الصفقة ستتجه إدارة المدفعجية للبديل المحتمل وهو البلجيكي برايت لاعب سامبدوريا.



