الدنيا صيام.. 5 نصائح للمرضى في رمضان

المرضى في شهر رمضان يكون لهم أسلوب معين في الصيام يجب الإعتماد عليه حتى لا يتعرضوا لأية مضاعفات صحية أثناء فترة الصيام، أو تأثرهم على المستوى الصحي بالصيام.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن تقديمها للمرضي أثناء الصيام.

- مرضى الكبد.. عند الإفطار يجب عدم تناول الطعام أولًا ويجب البدء بمشروبات ساخنة أو سكرية، ثم تناول الإفطار الطبيعي بعد دقائق أو بعد صلاة المغرب، أما مرضى التليف الكبدي غير المتكافئ فيجب عليهم ألا يصوموا.





- مرضى السكر.. يجب عدم الإفراط في تناول السكريات والحلويات والنشويات، مثل الأرز والمكرونة والمخبوزات، لأنها قد تسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.





- مرضى القولون العصبي.. ويمكن تقسيمهم إلى شريحتين الأولى يعانون من الانتفاخ ويعانون من المغص وآلام القولون، وبعض منهم يتم منعه من الصيام فى حالة قلة العصارة الهضمية، والشريحة الثانية هم مصابي القولون شبه المزمن ويمكن معهم ضبط الاكل الذي يتناولونه ليكونوا قادرين على الصيام، فعليهم الابتعاد عن المؤثرات الشديدة سواء حزن أو فرح، والحفاظ على الراحة والنوم المتواصل لمدة 6 ساعات يوميًا، وتقليل الشاى والقهوة والمشروبات التى تحتوى على كافيين، بالإضافة إلى الابتعاد عن المخللات والبقوليات.





- مرضى ضغط الدم.. عليهم تجنب الانفعالات والعصبية أثناء الصيام قدر المستطاع، الاهتمام بتناول الخضراوات بين وجبة الإفطار والسحور، ذلك لأن الخضراوات غنية بالألياف النباتية، والتي تقوم بامتصاص الأملاح الزائدة فتساعد في التحكم في ضغط الدم، وكذلك تناول المأكولات التي تحتوي على مادة "التربتوفان" المهدئة للأعصاب، مثل الزبادي والأسماك.





- مرضى السرطان.. إذا كان المريض يتعاطى العلاج الهرموني أو يتلقى العلاج بالإشعاع يمكنه الصيام في الأيام التالية للجرعة حسب الحالة، وبسبب حاجة المريض لكمية السوائل الكبيرة بعد الجرعة، ويجب على مريض السرطان الإكثار من شرب الماء بين الإفطار والسحور، والإكثار من تناول الفاكهة حيث تساعد على تعويض السكريات في الدم، بشرط إذا لم يكن مصابا بالسكر.