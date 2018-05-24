"الطماوي": مصر يمكنها تقديم شكوى دولية ضد أكاذيب منظمة "هيومان رايتس"
الخميس 24/مايو/2018 - 08:43 م
إسلام شعراوي
قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن كافة الحيل التي وردت في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية والذي جاء بعنوان "الجيش المصري يكثّف أعمال هدم المنازل في سيناء" بشأن أن الجيش المصري يقوم بأعمال هدم وإخلاء قسري دون إشراف قضائي ودون توفير مساعدة كافية للحصول على سكن مؤقت إلى تفاقم الأثر الإنساني السلبي ما هي إلا "أساليب رخيصة" تستهدف إثارة الرأي العام بمصر ولن تجدي شيئ عنها.
وقال الطماوي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه من حق مصر تقديم شكوى واحتجاجات دولية حيال تلك المنظمة المشبوهة التي تطل علينا من بين حين وآخر بتقارير كاذبة تستهدف وقيعة الشعب وشق وحدته، مُؤكدًا أن البراهين التي سيتم ذكرها في الشكوى واقعية للغاية بالأحداث، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقواعد تطبيق الأمن والسلم الدولي فمصر لها حق التقاضي في هذا الأمر.
كما أكد أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية ما هي إلا مادة مدفوعة الأجر من قبل مُعادي استقرار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تقوم بدورها على أكمل وجه بفضح ما وراء تلك الإشاعات الكاذبة والهدامة عن مصر.
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