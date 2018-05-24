‏"الطماوي": مصر يمكنها تقديم شكوى دولية ضد أكاذيب منظمة "هيومان ‏رايتس"‏

قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية ‏بمجلس ‏النواب، إن كافة الحيل التي وردت ‏في تقرير ‏منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية والذي جاء بعنوان ‏‏"الجيش ‏المصري يكثّف أعمال هدم المنازل في سيناء" بشأن أن الجيش ‏المصري ‏يقوم بأعمال هدم وإخلاء قسري دون إشراف قضائي ودون ‏توفير مساعدة ‏كافية للحصول على سكن مؤقت إلى تفاقم الأثر الإنساني ‏السلبي ما هي ‏إلا ‏"أساليب رخيصة" تستهدف إثارة الرأي العام بمصر ولن ‏تجدي شيئ ‏عنها. ‏





وقال الطماوي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه من حق مصر تقديم شكوى واحتجاجات دولية حيال ‏‏تلك المنظمة المشبوهة التي تطل علينا من بين حين وآخر بتقارير كاذبة ‏‏تستهدف وقيعة الشعب وشق وحدته، مُؤكدًا أن البراهين التي سيتم ذكرها ‏‏في الشكوى واقعية للغاية بالأحداث، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقواعد تطبيق ‏‏الأمن والسلم الدولي فمصر لها حق التقاضي في هذا الأمر.‏



