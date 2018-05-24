فيديوهات "مخيفة" تكشف آثار "ميكونو" في اليمن وسلطنة عمان





تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو، للآثار السيئة التي خلفها إعصار "ميكونو"، الذي ضرب بعض المدن اليمنية، وتأثرت به الحدود السعودية.

وأظهر أحد المقاطع المتداولة خروج السمك إلى الشاطئ من قوة الإعصار.

وأوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن متابعة الأقمار الصناعية وتحليل خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية للعاصفة المدارية "mekunu" في بحر العرب، تشير إلى تأثر بعض أجزاء المملكة بهذه العاصفة بعد مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان واليمن، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم إلى الثلاثاء.

وأضافت: "ستتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (الخرخير) ومنطقة نجران (شروة) والشريط الحدودي مع سلطنة عمان، وصحراء الربع الخالي بالأمطار الغزيرة التي تؤدى إلى جريان السيول والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي سيؤدي إلى انعدام الرؤية".

ولم تستبعد الهيئة، تأثر الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض "الأفلاح، وداي الدواسر، وليلى والشرقية والعبيلة" ومحافظة نجران بالأمطار الرعدية المتوسطة، والرياح المثيرة للأتربة؛ وذلك لاقتراب العاصفة، اعتبارًا من مساء يوم الأحد، داعية الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة، والتي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة.

في حين أظهر تقرير صادر عن إدارة الأزمات بوزارة الشؤون البلدية والقرية بالجاهزية الكاملة للتدخل الميداني في حالة الطوارئ، في حين يقوم الدفاع المدني بتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، من أجل الاستعداد والتهيّؤ بالمناطق المتوقع تعرضها لتبعيات وآثار إعصار "ميكونو"، وذلك من خلال عقد لجان الدفاع المدني بالمدن والمحافظات المتوقع تأثرها من ذلك، وتهيب الجميع بأخذ الحيطة والحذر.



