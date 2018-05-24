أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابلة تلفزيونية، أنه عقب اعتزاله لكرة القدم قد يتجه للتمثيل، قائلاً: "لن ألعب دور البطل الرئيسي مطلقاً، لأنني لم أدرس التمثيل ولا أمتلك الخبرة"، وأنه قد يلعب أدواراً ثانوية أو يظهر في أدوار صغيرة.



ويعلم كريستيانو أن خبرته في عالم الدعاية كلاعب كرة قدم محترف قد أعطته أدواراً في الظهور أمام الكاميرات.



وحول ما سيفعله اللاعب بعد سن الـ40 أو عندما يعتزل كرة القدم، قال: "لدي العديد من الأهداف، أقدم العديد من الإعلانات، وهذا يعطيك بعض الممارسة لأنه في كثير منهم تقوم بالتمثيل، على الرغم من كوني لاعب".



وأضاف: "أحب ذلك الأمر وأشعر أنني سأتجه لذلك المجال، بالإضافة إلى أنني أتحدث البرتغالية، وأيضاً الإنجليزية والإسبانية، وبذلك يمكنني تقديم أمور جيدة".