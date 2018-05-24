"عابد": "هيومن رايتس ووتش" اعتادت الهجوم على مصر منذ إطاحة مرسي
الخميس 24/مايو/2018 - 08:40 م
إسلام شعراوي
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن كافة المعلومات التي وردت في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية والذي جاء بعنوان "الجيش المصري يكثّف أعمال هدم المنازل في سيناء" لا تمت للواقع بصلة ولها رسالة قوية من جانبها ألا وهي أنهم يدعمون الجماعات الإرهابية التي تستهدف استقرار الدولة المصرية.
وأضاف عابد، أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" المشبوهة اعتادت الهجوم على مصر بالإشاعات والأكاذيب على مؤسسات الدولة المصرية وخاصة الجيش والشرطة منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، مُؤكدًا أن الغرض الرئيسي من وراء ترويج أكاذيب المنظمة للرأي العام هو نتيجة للانجازات التي حققتها الدولة المصرية نحو الاستقرار منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم في 2014.
كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن أهالي سيناء يدعمون القيادة السياسية في حربهم ضد الإرهاب الغاشم بل ويساعدون الأجهزة الأمنية في القضاء على التكفيريين، مشيرًا إلى أن توقيت مثل تلك التقارير القذرة عن الجيش المصري تزامنًا مع مجابهة الأجهزة الأمنية في مصر للقضاء على الإرهاب يدل على سوء نيتها بنشر الأكاذيب والإشاعات للرأي العام الدولي عن مصر.
وأضاف عابد، أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" المشبوهة اعتادت الهجوم على مصر بالإشاعات والأكاذيب على مؤسسات الدولة المصرية وخاصة الجيش والشرطة منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، مُؤكدًا أن الغرض الرئيسي من وراء ترويج أكاذيب المنظمة للرأي العام هو نتيجة للانجازات التي حققتها الدولة المصرية نحو الاستقرار منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم في 2014.
كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن أهالي سيناء يدعمون القيادة السياسية في حربهم ضد الإرهاب الغاشم بل ويساعدون الأجهزة الأمنية في القضاء على التكفيريين، مشيرًا إلى أن توقيت مثل تلك التقارير القذرة عن الجيش المصري تزامنًا مع مجابهة الأجهزة الأمنية في مصر للقضاء على الإرهاب يدل على سوء نيتها بنشر الأكاذيب والإشاعات للرأي العام الدولي عن مصر.
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