‏"عابد": "هيومن رايتس ووتش" اعتادت الهجوم على مصر منذ إطاحة ‏مرسي

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في ‏تصريح ‏خاص لـ"الفجر"، إن كافة المعلومات التي وردت في تقرير ‏منظمة "هيومان ‏رايتس ووتش" الأمريكية والذي جاء بعنوان "الجيش ‏المصري يكثّف أعمال ‏هدم المنازل في سيناء" لا تمت للواقع بصلة ولها ‏رسالة قوية من جانبها ألا ‏وهي أنهم يدعمون الجماعات الإرهابية التي ‏تستهدف استقرار الدولة ‏المصرية. ‏



وأضاف عابد، أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" المشبوهة اعتادت ‏الهجوم ‏على مصر بالإشاعات والأكاذيب على مؤسسات الدولة المصرية ‏وخاصة ‏الجيش والشرطة منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي التابع ‏لجماعة ‏الإخوان الإرهابية، مُؤكدًا أن الغرض الرئيسي من وراء ترويج ‏أكاذيب ‏المنظمة للرأي العام هو نتيجة للانجازات التي حققتها الدولة ‏المصرية نحو ‏الاستقرار منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد ‏نظام الحكم في ‏‏2014.‏



كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن أهالي سيناء يدعمون ‏‏القيادة السياسية في حربهم ضد الإرهاب الغاشم بل ويساعدون الأجهزة ‏‏الأمنية في القضاء على التكفيريين، مشيرًا إلى أن توقيت مثل تلك التقارير ‏‏القذرة عن الجيش المصري تزامنًا مع مجابهة الأجهزة الأمنية في مصر ‏‏للقضاء على الإرهاب يدل على سوء نيتها بنشر الأكاذيب والإشاعات ‏للرأي ‏العام الدولي عن مصر.‏

