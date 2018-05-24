ريال مدريد يرصد 150 مليون يورو للتعاقد مع بديل مودريتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية إسبانية بأن ريال مدريد يطارد نجم باريس سان جيرمان لكنه ليس نيمار أو كيليان مبابيه.





ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن شبكة دون بالون الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يخطط لصفقة ضخمة تبلغ 150 مليون يورو، ولكن لماركو فيراتي.





وذكر الموقع الإيطالي بأن مالك شركة جلاكتيكوس مستعد للاستثمار بكثافة في اللاعب الذي يعتقد أنه بديل لوكا مودريتش.





وكانت تقارير الصيف الماضي أشارت إلى أن رغبة فيرياتي البالغ من العمر 25 عاما في الانتقال لبرشلونة حتى مع ليونيل ميسي في ناد في إسبانيا.





وذكر كالتشيو ميركاتو أنه من المحتمل رحيل مودريتش، في حين أن باريس سان جيرمان قد يتعرض لمشكلات مالية بسبب إنفاقه الضخم على نيمار وكيليان مبابي بقيمة إجمالية تبلغ 402 مليون يورو خلال صيفين.





سيكون فيراتي هو المفكر الجديد لخط الوسط، ولكن لا ينظر إليه كبديل، ويسعد فلورنتينو أن ينتظر حتى الصيف القادم ليجرب حظه مرة أخرى.



