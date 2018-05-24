علاء عابد يشيد بسياسات وزير الأوقاف بتصدير سجاد مصنع دمنهور

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وقال عابد، إنه يؤيد وبشدة قرار وزير الأوقاف بتشكيل لجنة فنية ‏متخصصة لتطوير المصنع بما يفي حاجة جميع المساجد ويسهم في تغطية ‏السوق المحلي كمرحلة أولى يتبعها التصدير، مطالبا من جميع الوزارات ‏الأخرى إستغلال أى مشروعات أو شركات لديها لصالح الاقتصاد ‏القومى.‏



وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وجود مثل هذه ‏المشروعات الناجحة لدى الحكومة يخفف العبء عن الموازنة العامة ‏للدولة ويجلب العملات الصعبة لمصر إضافة إلى أنه يوفر الآلاف من ‏فرص العمالة الحقيقية مطالبا من الحكومة دعم سياسات الدكتور محمد ‏مختار جمعة فى مثل هذه المشروعات المهمة خاصة، أنها توفر الملايين ‏من الجنيهات لصالح الدولة.‏



أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب ‏رئيس حزب مستقبل وطن، برؤية الدكتور محمد مختار جمعة وزير ‏الأوقاف لإستغلال مصنع سجاد دمنهور وإصدار تكليفاته للمسئولين ‏بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة ‏الأوقاف المصرية لتوفير نصف مليون متر سجاد لفرش المساجد كدفعة ‏أولى للعام المالي 2018- 2019.