علاء عابد يشيد بسياسات وزير الأوقاف بتصدير سجاد مصنع دمنهور
الخميس 24/مايو/2018 - 08:37 م
إسلام شعراوي
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، برؤية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإستغلال مصنع سجاد دمنهور وإصدار تكليفاته للمسئولين بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية لتوفير نصف مليون متر سجاد لفرش المساجد كدفعة أولى للعام المالي 2018- 2019.
وقال عابد، إنه يؤيد وبشدة قرار وزير الأوقاف بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير المصنع بما يفي حاجة جميع المساجد ويسهم في تغطية السوق المحلي كمرحلة أولى يتبعها التصدير، مطالبا من جميع الوزارات الأخرى إستغلال أى مشروعات أو شركات لديها لصالح الاقتصاد القومى.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وجود مثل هذه المشروعات الناجحة لدى الحكومة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة ويجلب العملات الصعبة لمصر إضافة إلى أنه يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية مطالبا من الحكومة دعم سياسات الدكتور محمد مختار جمعة فى مثل هذه المشروعات المهمة خاصة، أنها توفر الملايين من الجنيهات لصالح الدولة.
وقال عابد، إنه يؤيد وبشدة قرار وزير الأوقاف بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير المصنع بما يفي حاجة جميع المساجد ويسهم في تغطية السوق المحلي كمرحلة أولى يتبعها التصدير، مطالبا من جميع الوزارات الأخرى إستغلال أى مشروعات أو شركات لديها لصالح الاقتصاد القومى.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وجود مثل هذه المشروعات الناجحة لدى الحكومة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة ويجلب العملات الصعبة لمصر إضافة إلى أنه يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية مطالبا من الحكومة دعم سياسات الدكتور محمد مختار جمعة فى مثل هذه المشروعات المهمة خاصة، أنها توفر الملايين من الجنيهات لصالح الدولة.
المزيد عن: علاء عابد سياسات وزير الأوقاف تصدير سجاد مصنع دمنهور