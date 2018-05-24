رئيس لجنة الفتوى: قطع صلة الرحم من الكبائر



وأكد عامر، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، أن الله أوجب صلة جمع الأقارب وحرم قطعهم مهما كانت الظروف، موضحًا أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يأمر بصلة الرحم.



ولفت رئيس لجنة الفتوى أن قطع صلة الرحم تعد كبيرة من الكبائر وأثم عظيم، مشيرًا إلى أن صلة الرحم تأتي بعد توحيد الله عز وجل، كما أنها أصل من أصول الإسلام، وتدل على إيمان المسلم.



قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن جميع الأقارب ماعدا الأب والأم هم من الأرحام، مشيرًا إلى أن الله أوصانا بعدم قطع صلة الرحم.