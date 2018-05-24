أمين سر "حقوق الإنسان" بالبرلمان يشيد بمشروع "اتنين كفاية": سيسهم في ‏تحسين معيشة المواطنين

أشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ‏بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بإطلاق مشروع الحد من الزيادة السكانية ‏‏"اتنين كفاية"، قائلًا أن قضية الزيادة السكانية من القضايا التي تمثل خطرًا ‏على الدولة نظرًا لأن معدل الزيادة في عدد السكان أدّى إلى تفاقم رهيب في ‏معدّلات الفقر وزيادة العشوائيات.‏



وأكد النائب أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ‏للمواطنين، نظرًا لأنها ستساعد في خفض نسبة المواليد، وتأكيدًا لذلك تقارير ‏الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي قالت أنه لا ينبغي أن يزيد ‏معدل النمو السكاني عن ثلث معدل النمو الاقتصادي، لكي لا تتدهور ‏مستويات المعيشة.‏



وأشار النائب البرلماني إلى أنه بجانب هذه الاجراءات لابد أن تقوم الدولة ‏بعمل حملات توعية للمواطنين بخطورة القضية السكانية فى ظل محدودية ‏موارد الدولة، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة وتسيير قوافل طبية ‏بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة إمكانية تطبيق اقتراح ربط الدعم بعدد ‏المواليد الذي أعلنت عنه من قبل. ‏

