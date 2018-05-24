أمين سر "حقوق الإنسان" بالبرلمان يشيد بمشروع "اتنين كفاية": سيسهم في تحسين معيشة المواطنين
الخميس 24/مايو/2018 - 08:36 م
إسلام شعراوي
أشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بإطلاق مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية"، قائلًا أن قضية الزيادة السكانية من القضايا التي تمثل خطرًا على الدولة نظرًا لأن معدل الزيادة في عدد السكان أدّى إلى تفاقم رهيب في معدّلات الفقر وزيادة العشوائيات.
وأكد النائب أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، نظرًا لأنها ستساعد في خفض نسبة المواليد، وتأكيدًا لذلك تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي قالت أنه لا ينبغي أن يزيد معدل النمو السكاني عن ثلث معدل النمو الاقتصادي، لكي لا تتدهور مستويات المعيشة.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه بجانب هذه الاجراءات لابد أن تقوم الدولة بعمل حملات توعية للمواطنين بخطورة القضية السكانية فى ظل محدودية موارد الدولة، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة وتسيير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة إمكانية تطبيق اقتراح ربط الدعم بعدد المواليد الذي أعلنت عنه من قبل.
وأكد النائب أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، نظرًا لأنها ستساعد في خفض نسبة المواليد، وتأكيدًا لذلك تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي قالت أنه لا ينبغي أن يزيد معدل النمو السكاني عن ثلث معدل النمو الاقتصادي، لكي لا تتدهور مستويات المعيشة.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه بجانب هذه الاجراءات لابد أن تقوم الدولة بعمل حملات توعية للمواطنين بخطورة القضية السكانية فى ظل محدودية موارد الدولة، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة وتسيير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة إمكانية تطبيق اقتراح ربط الدعم بعدد المواليد الذي أعلنت عنه من قبل.
المزيد عن: مشروع اتنين كفاية تحسين معيشة المواطنين النائب شريف الورداني البرلمان أمين سر حقوق الإنسان