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بعد إجراءها عملية جراحية.. حورية فرغلي تطل على جمهورها من الجيم

الخميس 24/مايو/2018 - 07:34 م
بعد إجراءها عملية جراحية.. حورية فرغلي تطل على جمهورها من الجيم
حورية فرغلي
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بعد إجراءها عملية جراحية، طمأنت الفنانة حورية فرغلي، معجبيها على صحتها، مؤكدة أنها الآن تتمتع بصحة جيدة وتمارس بعض التمارين الرياضية.

ونشرت حورية، صورة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلقت قائلة: "بشكر كل الناس اللى سألت عنى الفترة اللى فاتت شكرا على محبتكم اللي من القلب.. الحمد لله عملت العملية وأنا بخير وصحتي كويسة.. ومبسوطة إنى بتمرن مع كابتن محمد أبو النجا و إن شاءالله نعمل فورمة جامدة ".

بعد إجراءها عملية جراحية.. حورية فرغلي تطل على جمهورها من الجيم
بعد إجراءها عملية جراحية.. حورية فرغلي تطل على جمهورها من الجيم
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