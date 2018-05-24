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الدفاع الأمريكية: نعتزم مواصلة الضغط على كوريا الشمالية

الخميس 24/مايو/2018 - 07:25 م
الدفاع الأمريكية: نعتزم مواصلة الضغط على كوريا الشمالية
أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن العسكريين الأمريكيين يعتزمون مواصلة الضغط على كوريا الشمالية.

 وأكد البنتاجون، أن الضغط سيتواصل "بما في ذلك إجراء مناورات مع الحلفاء، وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع دانا وايت، أن موقف الجيش الأمريكي من كوريا الشمالية لم يتغير. وتابعت أن القوات المسلحة الأمريكية مستعدة للرد على أية استفزازت من قبل كوريا الشمالية.

وأشارت دانا وايت، إلى استعداد الجيش الأمريكي للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وأكدت أن الضغط مستمر على كوريا الشمالية، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألغى اليوم الخميس اجتماعه المقرر مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبعث الرئيس الأمريكي إلى رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خطابا يقول فيه إنه من غير المناسب عقد القمة في الوقت الحالي، وأضاف ترامب، أن اللقاء "كان بناء على طلب كوريا الشمالية، لكن بسبب التصريحات الأخيرة الغاضبة لزعيم كوريا الشمالية، لا يمكن عقده".
المزيد عن: وزارة الدفاع كوريا الشمالية الولايات المتحدة وحلفائها الضغط الدفاع الأمريكية البنتاجون
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