صورة جديدة لـ "جيت لي" تقلق جمهوره!

انتشرت صورة جديدة للنجم الصيني العالمي جيت لي، يظهر فيها وكأنه يعاني من مرض عضال، حيث يصعب تمييز ملامحه من أول نظرة.





وأثارت الصورة قلق جمهور النجم العالمي (55عاما) كما أثارت تساؤلات جدية حول حالته الصحية الراهنة.





وأكدت مصادر أن النجم يعاني من فرط في نشاط الغدة الدرقية، المرض الذي يسبب التعب الشديد وخسارة الوزن. ونفى مدير أعمال لي أن يكون مصابا بأي مرض عضال، وأضاف أنها "مجرد صورة لشخص قد بلغ الـ 55 من العمر".





واشتهر جيت لي بقدراته العالية في فنون القتال والحركات البهلوانية التي وظفها في عشرات الأفلام المحلية والعالمية، حيث اعتاد جمهوره أن يراه بمظهر الشاب القوي والنشيط، ما يزيد من صعوبة تصديقهم أن الصورة تعود له فعلا.



