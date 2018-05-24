انفراد.. الفجر الرياضي أول موقع عربي يحاور "إيان راش" أسطورة ليفربول

حوار: أسامة عواد – ترجمة: دينا خالد



شارك في الحوار: سيد متولي – محمد أبو ليلة – أحمد شديد – محمود خميس – حسن موسي – أحمد عبد الحفيظ

- بيزلي أثر في مسيرتي الكروية كثيرًا

- ليفربول "كلوب" يشبه كثيرًا ليفربول "فاجان"

- كلوب استطاع تغيير فلسفة ليفربول

- محمد صلاح يقدم أداء لا يصدق

- سأنحني لصلاح إذا كسر رقمي

- صلاح لاعب متواضع للغاية.. فهو رجل محترم

- نهائي الأبطال صعب لكن ليفربول مع صلاح قادرين على فعلها





حفر اسمه بأحرف من نور في تاريخ ليفربول، بل وساهم في صناعة أمجاد النادي الإنجليزي العريق، بفضل أرقامه القياسية والبطولات التي حققها مع الريدز.

إنه أسطورة ليفربول إيان راش ، الذي لعب مع منتخب ويلز منذ عام 1980 وحتى عام 1996، وشارك معهم في 78 مباراة وسجل 28 هدف.

إيان راش هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول الإنجليزي بـ346 هدفًا وخاض 660 مباراة مع الريدز، كما يمتلك "الأسطورة" أكبر عدد أهداف في موسم واحد بجميع المسابقات برصيد 47 خلال موسم 1983–1984.

وتواصل " الفجر الرياضي "، مع أسطورة ليفربول إيان راش ، الذي قتح قلبه لأول مرة إلى موقع عربي وكشف عن مفاجآت في هذا الحوار كالتالي:





- كيف أثر بوب بيزلي في مسيرتك مع ليفربول خلال الأعوام التي قضاها في تدريب الريدز؟

أتذكر عندما بدأت اللعب للفريق الأول لليفربول لعبت 7 مباريات، لم أسجل في أي منها ولكننا فزنا بمعظمها. وفي الموسم التالي أخرجني بيزلي من الفريق وعندما ذهبت لرؤيته قال لي أنه يجب علي أن أكون أكثر طمعًا لتسجيل الأهداف، وعلي أن أكون أكثر أنانية، وخوضنا جدال حاد.













- لكن أنت طلبت بعدها الرحيل عن ليفربول ؟





نعم، طلبت أن يتم نقلي وبدأت في أن ألعب لنفسي فلعبت مع الفريق الإحتياطي وسجلت 3 أهداف وبعد ذلك كان هنالك 3 إصابات في صفوف الفريق الأول فوضعني بيزلي في الفريق الأول وسجلت هدفين أمام ليدز يونايتد. كنت ألعب لنفسي، لأغادر ليفربول ولكن بعد 6 أشهر في الفريق استطعت البقاء في الفريق الأول وتسجيل الأهداف ولكن في ذلك الوقت كنت ألعب لأحصل على عقد انتقال من ليفربول. ولكن في نهاية الأمر لم يضعني بيزلي قط على لائحة الإنتقالات وكان ما فعله هو هدفه إغضابي لأسجل الأهداف.









- ننتقل للحديث عن ليفربول.. ما رأيك في أداء الفريق في الفترة الحالية تحت قيادة كلوب، حيث التألق في البريميرليج والوصول لنهائي دوري الأبطال؟

كان للفريق روح جماعية قوية في موسم 84 وأستطيع رؤية بعض أوجه التشابه بين هذا الفريق وفريق 84. كل اللاعبين يستطيعون بذل جهدهم لمساعدة بعضهم البعض ويلعبون بروح جماعية عالية وهذا سببه المدرب. جوي فاجان جعلنا ندخل أرض الملعب ونحن نشعر بالثقة وأنا متأكد من أن هذا نفس ما يفعله كلوب مع هذا الفريق في الوقت الحالي.





- كيف ترى تألق المصري محمد صلاح مع الريدز وهل تتوقع أن يتخطى رقمك القياسي مع ليفربول في موسم واحد؟

هذا أول موسم لصلاح مع ليفربول ولقد رأيت لاعبين إثنين فقط يقدمون نفس الأداء في موسمهم الأول؛ الأول كان فيرناندو توريس والآخر كان لويس سواريز، لقد كانا مذهلين، ولكني سأقول أن صلاح تخطاهما، لقد قدم أداء لا يصدق. الناس كانوا معترضين على مبلغ الـ 38 مليون، فماذا يساوي صلاح الآن؟.

أنا متقبل أن أخسر سجلي، فإذا حطم صلاح رقمي وسجل في مباراة النهائي أمام ريال مدريد وانتهى بنا الأمر بالفوز باللقب فسأكون أسعد شخص في العالم. الأرقام القياسية خُلقت لتحطم، لقد حطمت رقم روجر هنت وأنا أعلم أنه كان سعيد من أجلي. أنا أتعهد إذا حطم صلاح رقمي فسأنحني له بنفسي، طالما سنفوز فالخسارة أمام مدريد بـ 5-4 ليس بالأمر الجيد.





- كيف تطور مستوى صلاح مع ليفربول طوال الموسم؟

في أول 5 أو 6 مباريات إذا لاحظتم كان صلاح يهدر الفرص أكثر مما يسجل، فكان يترك الكرة حتى تصل لقدمه اليسرى، ولكني أظن بعد أن كبرت ثقته بنفسه أصبح يستخدم قدمه اليمنى مع أنه يسجل بيسراه.

فأصبح ينقل الكرة من قدمه اليمنى لليسرى بدلًا من الاستلام باليسرى، هذا الجزء من الثانية هو ما يحدث الفارق، وصلاح يستلم الكرات بسرعة حتى لا يلاحظ حراس المرمى هذه اللحظة.





- ماذا عن شخصية محمد صلاح؟

لقد تقابلت معه أخيرًا في مباراة قريبة لليفربول وقد كان متواضعًا للغاية وكان يعرف كل شيء عن أهدافي. إنه شاب متواضع للغاية ومحبوب، لديه وقت للكل وفي أي مكان يذهب إليه يبدو مقدرًا وممتنًا لحب وإطراء الناس عليه. ولا أظن أنه من الممكن في يوم أن يغتر بنجاحه فهو مسترخي ولا يفكر كثيرًا، هو رجل محترم بحق.

صلاح لا يبدو أبدًا كأنه أنهى مباراة للتو عندما تقابله بعد المباريات لا ترى نقطة عرق أو شعرة خارج مكانها، فيبدو وكأنه سيبدأ مباراة لا كأنه أنهى واحدة.





- الجمهور يقارن صلاح بميسي ورنالدو، كيف ترى ذلك؟

الناس يستمرون في مقارنة "مو" بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولكن هذا الثنائي لديه خبرة أكبر ويفعلان هذه الأمور كل موسم، وعندما يعتزلان سوف يكونان في المقدمة بجانب كل العظماء.