ضبط محاولة تهريب "سبائك الذهبية" فى مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة صالة 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة حسن السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.





ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التونسية رقم 813 القادمة من عدن إشتبه الأستاذ مينا رمزى مأمور اللجنة فى راكب غينى الجنسية حيث لاحظ إضطرابه وتردده.





وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.





وبالعرض على حسين هيكل مدير الصالة قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة طاهر خفاجي مأمور الجمرك حيث تلاحظ وجود أجسام معتمة فى حقيبة هاندباج.





وبالعرض على الدكتور حسن السيد مدير الجمرك قام بتكليف الأستاذ نجاح لطفى مأمور الجمرك تحت إشراف حسين هيكل مدير الصالة لتفتيش الحقائب .





وبفتح الحقائب تبين وجود 16 سبيكة من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون ذهبا ملفوفة بورق كربونى مفضض حتى لا تظهر فى جهاز الفحص بالأشعة ومخفاة بين طيات الملابس الشخصية .





قرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبني جمارك الركاب رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 28 لسنة 2018.