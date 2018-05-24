"ربع رومي" يحقق نسب مشاهدة عالية على الـ" YouTube".. والجمهور: "عاوزين جزء تاني"

حققت الحلقات الأولى من مسلسل "ربع رومي"، الذي يلعب فيه دور البطولة النجم مصطفى خاطر، ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير YouTube، محققا بذلك نجاح كبير.





وتصدر المسلسل قائمة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق آلاف التغريدات على "تويتر" تشيد بدور مصطفى خاطر فى المسلسل، وطالبوا صناع العمل بضرورة تصوير جزء ثاني من المسلسل.

مسلسل "ربع رومي"، الذي يعرض على قناة الحياة في رمضان، يدور في إطار كوميدي حول أسرة تجمعهما العديد من المواقف في شكل كوميدي.

ويخوض مصطفى خاطر من خلال " ربع رومي" أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، هالة فاخر، محمد سلام، إدوارد، ميرنا جميل، إضافة إلى عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، وأحمد زاهر، والعمل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التوني.