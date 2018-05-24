للسائق.. تعرف على أهمية حزام الأمان والطريقة الصحيحة لارتدائه

للسائقين، نقدم لكم نصائح مهمة للطريقة الصحيحة لارتداء حزام الأمان وهي كالاتي:





- يجب ربط حزام الأمان على جزئيين، العلوي ويأتي من الكتف مرورا بالقفص الصدري، والجزء السفلي الذي يربط نهاية الخصر، وهذه الأجزاء تكون أكثر قدرة على تحمل قوى التصادم من الأجزاء الأخرى في الجسم.

- ضع حزام الكتف في منتصف الصدر وبعيدًا عن العنق.

- يوضح الجزء السفلي من حزام الأمان على أعلى الوركين وليس على المعدة.

- تجنب وضع الجزء العلوي من حزام الأمان "حزام الكتف" خلف الظهر أو تحت الذراع.



