للسائق.. تعرف على أهمية حزام الأمان والطريقة الصحيحة لارتدائه
الخميس 24/مايو/2018 - 07:17 م
للسائقين، نقدم لكم نصائح مهمة للطريقة الصحيحة لارتداء حزام الأمان وهي كالاتي:
- يجب ربط حزام الأمان على جزئيين، العلوي ويأتي من الكتف مرورا بالقفص الصدري، والجزء السفلي الذي يربط نهاية الخصر، وهذه الأجزاء تكون أكثر قدرة على تحمل قوى التصادم من الأجزاء الأخرى في الجسم.
- ضع حزام الكتف في منتصف الصدر وبعيدًا عن العنق.
- يوضح الجزء السفلي من حزام الأمان على أعلى الوركين وليس على المعدة.
- تجنب وضع الجزء العلوي من حزام الأمان "حزام الكتف" خلف الظهر أو تحت الذراع.
ومن أهميته ما يلي:-
- يساعد حزام الأمان في الحفاظ على سلامة جميع ركاب السيارة، والذي يمكن من تثبيت الأشخاص جيدا داخل السيارة عند وقوع حادث تحطم، والذي يكون في الغالب مميتًا عندما لا يرتدي الراكب حزام الأمان.
- الوسائد الهوائية هي وسيلة أمان تكميلية لحزام الأمان وليست بديلة؛ وقد تتسبب في مقتل الركاب نتيجة قوة انفجارها دون وضع حزام الأمان، وحزام الأمان هنا يلعب دور التثبيت والتحكم في عدم ارتداد الجسيم لتوفير أكبر حماية للركاب.
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