روسيا: لدينا موقف مشترك مع السعودية إزاء اتفاق النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن لدى روسيا والسعودية موقفا مشتركا إزاء مستقبل الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط في حين قالت شركة لوك أويل الروسية إن الاتفاق ينبغي أن يظل مطبقا لكنه يحتاج لتعديل.





وقال نوفاك خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج من المتوقع أن يحضره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ”لدينا موقف مشترك“.





واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وغيرها من كبار منتجي النفط وأبرزهم روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.





وعبرت بعض أطراف السوق عن القلق بشأن نقص محتمل في النفط في ظل تراجع الإنتاج في فنزويلا وبعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.





وأكدت السعودية أنها قد ترفع إنتاجها النفطي لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.





وقال وحيد علي كبيروف رئيس لوك أويل، ثاني أكبر شركة نفط روسية والتي تنتج أكثر من 1.7 مليون برميل يوميا، إن الوقت حان لزيادة إنتاج النفط في ظل وصول السعر إلى 80 دولارا للبرميل وهو ما لم يحدث منذ نهاية 2014.





وتجتمع أوبك ومنتجون غير أعضاء في يونيو حزيران في فيينا لمناقشة التعاون فيما بينهم ومستقبل الاتفاق.





وقال علي كبيروف ”آمل أن نجتمع مع الوزير نوفاك قبل الاجتماع... سعر 80 دولارا لبرميل النفط مرتفع بالفعل“.





وقالت وكالة الإعلام الروسية إن نوفاك أبدى اعتقاده أن متوسط أسعار النفط سيتجاوز 60 دولارا للبرميل في 2018.