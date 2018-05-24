أبو ريدة يتحدث عن المدرب المصري ويؤكد: أتمنى أن تصبح قوائم الأندية مفتوحة
الخميس 24/مايو/2018 - 06:56 م
رسالة الكويت - عبد الحميد فراج
قال المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدرب المصري من كثرة التغيير و تولي المهمة من فريق لأخر أصبح يفقد القدرة على التعليم.
وتابع:"المدرب المصري لازم تكون له
فرصة واحدة في الموسم لكي نعطي فرصة لمدربين أخرين".
وأكمل:"سعيد بحصول خالد جلال علي فرصة
و حصولة علي بطولة بقي عندنا مدرب جديد، لافتا إلى أنه لابد من إتاحة الفرصة للشباب
من المدربين و منحهم خبرات حتي يقودوا المستقبل".
وأتم:" نفسي ألغي قائمة الـ25 أو
3 لاعب، وأن تصبح القوائم مفتوحة ولكن هل ستتحمل الأندية".