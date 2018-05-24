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أبو ريدة يتحدث عن المدرب المصري ويؤكد: أتمنى أن تصبح قوائم الأندية مفتوحة

الخميس 24/مايو/2018 - 06:56 م
أبو ريدة يتحدث عن المدرب المصري ويؤكد: أتمنى أن تصبح قوائم الأندية مفتوحة
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رسالة الكويت - عبد الحميد فراج
 


قال المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدرب المصري من كثرة التغيير و تولي المهمة من فريق لأخر أصبح يفقد القدرة على التعليم.

 

وتابع:"المدرب المصري لازم تكون له فرصة واحدة في الموسم لكي نعطي فرصة لمدربين أخرين".

 

وأكمل:"سعيد بحصول خالد جلال علي فرصة و حصولة علي بطولة بقي عندنا مدرب جديد، لافتا إلى أنه لابد من إتاحة الفرصة للشباب من المدربين و منحهم خبرات حتي يقودوا المستقبل".


 

وأتم:" نفسي ألغي قائمة الـ25 أو 3 لاعب، وأن تصبح القوائم مفتوحة ولكن هل ستتحمل الأندية".

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