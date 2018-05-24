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أهم أخبار مصر اليوم الخميس 24/5/2018

الخميس 24/مايو/2018 - 06:48 م
أهم أخبار مصر اليوم الخميس 24/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الخميس الموافق 24-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث قال محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إن الوزارة ستكرم فتاة من محافظة كفر الشيخ اخترعت جهازا لحرق المخلفات وتقليل الانبعاثات السامة وعلاج الأمراض.

"البيئة": تكريم فتاة من كفر الشيخ اخترعت جهازا لحرق المخلفات

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المزيد عن: مصر لتأمينات الحياة محمد شهاب عبد الوهاب سفير الأوروجواي بدء فتح التحقيقات انبعاثات سامة القاهرة اليوم أهم أخبار اليوم الخميس
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