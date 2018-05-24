أهم أخبار مصر اليوم الخميس 24/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الخميس الموافق 24-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث قال محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إن الوزارة ستكرم فتاة من محافظة كفر الشيخ اخترعت جهازا لحرق المخلفات وتقليل الانبعاثات السامة وعلاج الأمراض.