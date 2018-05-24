أهم أخبار مصر اليوم الخميس 24/5/2018
الخميس 24/مايو/2018 - 06:48 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الخميس الموافق 24-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث قال محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إن الوزارة ستكرم فتاة من محافظة كفر الشيخ اخترعت جهازا لحرق المخلفات وتقليل الانبعاثات السامة وعلاج الأمراض.
"البيئة": تكريم فتاة من كفر الشيخ اخترعت جهازا لحرق المخلفات
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السيسي يطمئن على آخر مستجدات تنفيذ محطة الضبعة النووية
بدء فتح التحقيقات في بلاغ "الإنابة الإلكترونية" ضد نقيب المحامين ورئيس "المركزي للمحاسبات"
"البيئة": تكريم فتاة من كفر الشيخ اخترعت جهازا لحرق المخلفات
رئيس البرلمان يلتقي سفير الأوروجواي بالقاهرة
تفاصيل لقاء "عبد العال" بوفد الحزب الشيوعي الفيتنامي
السيسي يطمئن على آخر مستجدات تنفيذ محطة الضبعة النووية
بدء فتح التحقيقات في بلاغ "الإنابة الإلكترونية" ضد نقيب المحامين ورئيس "المركزي للمحاسبات"
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