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أبو ريدة : البرتغال حصلت على أمم أوروبا بطريقة كوبر.. ولم نعد نمتلك جيل "تريكة"

الخميس 24/مايو/2018 - 06:46 م
أبو ريدة : البرتغال حصلت على أمم أوروبا بطريقة كوبر.. ولم نعد نمتلك جيل تريكة
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رسالة الكويت - عبد الحميد فراج
 

 

 

أشاد المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بطريقة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، مشيرا إلى أن المنتخب البرتغالي توج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2016 بنفس طريقة لعب كوبر.

 

 

 

وتابع أبو ريدة خلال اجتماعه مع الصحفيين في الإفطار الجماعي:" لم نعد نمتلك بركات وتريكة وأحمد حسن، خطة كوبر الدفاعية تناسب قدراتنا".

 

 

وأكمل:" كوبر مدرب عالمي، ومن المرات النادي التي تواجد في مصر مدرب بحجم كوبر".

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