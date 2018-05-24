أبو ريدة يتحدث عن موقف كوبر مع الفراعنة.. ويشيد بطريقة لعبه

أكد المهندس أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني يعشق مصر، وأن الخيار الأقرب لديه هو الاستمرار في المنتخب.

وتابع أبو ريدة:" كوبر لديه العديد من العروض، ولكننا سنحاول رفع راتبه في الحدود الممكنه".

وأكمل:" كوبر اقال لي نصا دعنا نتخذ هذا القرار بعد المونديال".

وأتم:" أنا بخبراتي وحساباتي أرى أن طريقة لعب كوبر رائعة وتناسبنا".