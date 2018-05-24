أهم أخبار قطر اليوم الخميس 24/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الخميس الموافق 24-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث اتهمت دولة إريتريا مجددًا جارتيها السودان وإثيوبيا بالتخطيط لدعم المعارضة الإريترية بتمويل قطري، وفق بيان لوزارة الإعلام الإريترية.