أهم أخبار قطر اليوم الخميس 24/5/2018
الخميس 24/مايو/2018 - 06:43 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الخميس الموافق 24-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث اتهمت دولة إريتريا مجددًا جارتيها السودان وإثيوبيا بالتخطيط لدعم المعارضة الإريترية بتمويل قطري، وفق بيان لوزارة الإعلام الإريترية.
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نشطاء يتداولون فيديو يرصد خسائر الاقتصاد القطري بعد عام من المقاطعة العربية
صحف الخليج تفضح تنظيم "الحمدين".. وتكشف كيف دعمت قطر "القاعدة"
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