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أهم أخبار قطر اليوم الخميس 24/5/2018

الخميس 24/مايو/2018 - 06:43 م
أهم أخبار قطر اليوم الخميس 24/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الخميس الموافق 24-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث اتهمت دولة إريتريا مجددًا جارتيها السودان وإثيوبيا بالتخطيط لدعم المعارضة الإريترية بتمويل قطري، وفق بيان لوزارة الإعلام الإريترية.

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