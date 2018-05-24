"وحدات التخزين" المدعومة بتقنية الجيل الخامس توفر 360 مليون يورو علي مستوي العالم

أعلنت اريكسون عن تعاون جديد مع معهد فرونهوفر لإنتاج التكنولوجيا لاستكشاف وتطوير التطبيقات الصناعية لتقنية الجيل الخامس ويتم حاليًا تقييم حالة الاستخدام الأولى لإنتاج مكونات المحركات النفاثة لمحركات MTU Aero.





وتعتبر المكونات الأساسية، أو ما يسمى الأقراص المدمجة للشفرة (blisk)، مكونات عالية التقنية، حيث يتم إنتاج القرص والشفرات كقطعة واحدة تخدم الغرض من ضغط الهواء داخل المحركات النفاثة، حيث يتم مزجها بالمعادن وتحتاج لمتطلبات عالية لناحية الدقة والسلامة.





وتعليقاً على ذلك قال توماس داوتل، مدير تكنولوجيا التصنيع في MTU Aero Engines :" يعتبر القرص المدمج للشفرة مكونًا ذا قيمة عالية وتستغرق عملية المزج من 15 إلى 20 ساعة، ويبلغ إجمالي وقت التشغيل حوالي 3-4 أشهر، بما في ذلك عمليات الطلاء وفحوصات الجودة، وستساعد تقنية الإنتاج القائمة على تقنية الجيل الخامس في جعل عملياتنا أكثر كفاءة."





يؤدي استخدام تقنية الجيل الخامس في الصناعة التحويلية إلى منح القطاع العديد من الفوائد الهامة لناحية التكاليف والجودة والمرونة، حيث يتيح السكون المنخفض للغاية والنطاق الترددي العالي جدًا التحكم بالماكينات بشكل مباشر، مما يقلل من تكاليف التصنيع ويحسن جودة المنتجات.





يمكن للأقراص المدمجة للشفرة (blisk)، المدعومة بتقنية الجيل الخامس توفير ما يقرب من 27 مليون يورو لمصنع واحد، وما يصل إلى 360 مليون يورو على مستوى العالم، وفقًا لأحدث تقارير عملاء اريكسون والمختبر الصناعي لقيمة الأعمال من منظور الاستدامة، يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الأقراص المدمجة للشفرة (blisk)وتشغيلها في المحركات النفاثة بنحو 16 مليون طن سنوياً على أساس عالمي.





وإضافة إلى ذلك، وبما أن تقنية الجيل الخامس هي لاسلكية، يمكن للآلات أن تكون مجهزة بمستشعرات حيث لا يمكن تركيب وصلات ثابتة، ويمكن بسهولة تكييف خطوط الإنتاج مع المتطلبات الجديدة في جزء من الثانية.





يظهر للأقراص المدمجة للشفرة Blisk القدرات الفنية لتقنية الجيل الخامس مثل السكون المنخفض للغاية الذي يصل إلى 1 ميلي في الثانية، وهو أمر هام للتطبيقات في وقت الازمات أثناء التشغيل يتم توصيل نظام تجريبي لتقنية الجيل الخامس من إريكسون يعمل بقوة 3.5 غيغاهرتز بمستشعر تسارع مثبت مباشرةً على المفتاح في آلات الإنتاج، وينتقل طيف الاهتزاز في الوقت الحقيقي عبر تقنية الجيل إلى نظام التقييم يساعد وقت الاستجابة المنخفض جدًا في ربط الاهتزاز بموقع الأداة وتمكين التعديل الفوري لعملية الإنتاج.





وقال توماس بيرجس المدير الإداري في معهد فراونهوفر لتكنولوجيا الإنتاج: "يخطط العديد من شركائنا لاستخدام تقنية الجيل الخامس في مصانعهم حيث يتوقعون أن تقدم هذه التقنية إمكانات كبيرة عند استخدامها، مما يساعد الشركات لتكون أكثر تنافسية وربحية.





يقول آرون بانسال ، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم السوق في أوروبا وأمريكا اللاتينية في إريكسون : "نحن ندير برامج صناعة تقنية الجيل الخامس في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، حيث يرتفع الطلب عليها، ويمكننا معاً تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة و يعتبر مشروع Bliskمثالًا مثاليًا لما هو ممكن في السياق الصناعي مع تقنية الجيل الخامس في المستقبل، حيث يؤدي السكون المنخفض لجعل حالة الاستخدام الصناعي هذه ممكنة. "





وتعتبر حالة استخدام Blisk لتقنية الجيل الخامس أول دراسة حالة ملموسة منشورة لشركة إريكسون حيث تطلع الشركة عن كثب على القيمة التجارية للإنتاج الممكّن من تقنية الجيل الخامس.