إتيكيت ترتيب المائدة الرمضانية

إليكِ مجموعة من الأفكار البسيطة لترتيب مائدتك الرمضانية بشكل صحيح:-





- يوضع أمام كل مقعد طبقان فارغان، أحدهما مسطح يعلوه طبق مجوف يستعمل للحساء، ويستعاض عن الطبق المسطح أحياناً بمنديل قماشي.

- توضع الشوكة على اليسار والسكين على اليمين، وإذا وجد السمك بين أصناف الطعام يجب إضافة سكين وشوكة من نوع خاص بالسمك.

- كوب الماء وكوب الشراب مكانهما الزاوية اليمنى أمام رأس السكينة.

- غطي المائدة بشرسف رسميّ الطابع تختارينه من لون الزينة التي تعتمدينها، على ألا يتدلى أكثر من 30 سم من جوانب الطاولة.

- عند وضع السكاكين والشوك والملاعق يجب ألا تبتعد حافة مقابضها أكثر من 2 سم عن حافة الطاولة.

- ضعي السكين إلى يمين الطبق بحيث تكون حافته الحادة باتجاه الطبق.

- ضعي الملاعق إلى يمين الطبق بالقرب من السكين ويعتمد عددها على الأصناف المقدمة، وما يستعمل منها أولاً يوضع بعيدًا من الطبق إلى الخارج.

- عند تقديم الحساء يظهر الصحن المجوف.

- عند تقديم الحلو يبقى الصحن الخاص به وشوكة وملعقة وأكواب المشروب والماء.