إتيكيت ترتيب المائدة الرمضانية
الخميس 24/مايو/2018 - 06:38 م
إليكِ مجموعة من الأفكار البسيطة لترتيب مائدتك الرمضانية بشكل صحيح:-
- يوضع أمام كل مقعد طبقان فارغان، أحدهما مسطح يعلوه طبق مجوف يستعمل للحساء، ويستعاض عن الطبق المسطح أحياناً بمنديل قماشي.
- توضع الشوكة على اليسار والسكين على اليمين، وإذا وجد السمك بين أصناف الطعام يجب إضافة سكين وشوكة من نوع خاص بالسمك.
- كوب الماء وكوب الشراب مكانهما الزاوية اليمنى أمام رأس السكينة.
- غطي المائدة بشرسف رسميّ الطابع تختارينه من لون الزينة التي تعتمدينها، على ألا يتدلى أكثر من 30 سم من جوانب الطاولة.
- عند وضع السكاكين والشوك والملاعق يجب ألا تبتعد حافة مقابضها أكثر من 2 سم عن حافة الطاولة.
- ضعي السكين إلى يمين الطبق بحيث تكون حافته الحادة باتجاه الطبق.
- ضعي الملاعق إلى يمين الطبق بالقرب من السكين ويعتمد عددها على الأصناف المقدمة، وما يستعمل منها أولاً يوضع بعيدًا من الطبق إلى الخارج.
- عند تقديم الحساء يظهر الصحن المجوف.
- عند تقديم الحلو يبقى الصحن الخاص به وشوكة وملعقة وأكواب المشروب والماء.
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