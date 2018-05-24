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إتيكيت ترتيب المائدة الرمضانية

الخميس 24/مايو/2018 - 06:38 م
إتيكيت ترتيب المائدة الرمضانية
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إليكِ مجموعة من الأفكار البسيطة لترتيب مائدتك الرمضانية بشكل صحيح:-

- يوضع أمام كل مقعد طبقان فارغان، أحدهما مسطح يعلوه طبق مجوف يستعمل للحساء، ويستعاض عن الطبق المسطح أحياناً بمنديل قماشي.
 
- توضع الشوكة على اليسار والسكين على اليمين، وإذا وجد السمك بين أصناف الطعام يجب إضافة سكين وشوكة من نوع خاص بالسمك.
 
- كوب الماء وكوب الشراب مكانهما الزاوية اليمنى أمام رأس السكينة.
 
- غطي المائدة بشرسف رسميّ الطابع تختارينه من لون الزينة التي تعتمدينها، على ألا يتدلى أكثر من 30 سم من جوانب الطاولة.
 
- عند وضع السكاكين والشوك والملاعق يجب ألا تبتعد حافة مقابضها أكثر من 2 سم عن حافة الطاولة.
 
- ضعي السكين إلى يمين الطبق بحيث تكون حافته الحادة باتجاه الطبق.
 
- ضعي الملاعق إلى يمين الطبق بالقرب من السكين ويعتمد عددها على الأصناف المقدمة، وما يستعمل منها أولاً يوضع بعيدًا من الطبق إلى الخارج.
 
- عند تقديم الحساء يظهر الصحن المجوف.
 
- عند تقديم الحلو يبقى الصحن الخاص به وشوكة وملعقة وأكواب المشروب والماء.
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