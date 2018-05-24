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خالد الجندي: عشت على الفتات حتى لا تملكنى الدنيا (فيديو)

الخميس 24/مايو/2018 - 06:38 م
خالد الجندي: عشت على الفتات حتى لا تملكنى الدنيا (فيديو)
خالد الجندي
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أحمد رمضان متولي
 

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يمر عليه الهلال والهلال ولا يوقد فى بيته نار، مضيفا: "ممكن تعيش على الفتات، وأنا شخصيا عشت كده ومحصليش حاجة، لازم المسلم يملك الدنيا ولا يكون أسيرا".

 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم نجرب نقعد شهرين من غير ما نأكل لحم أو فراخ، جرب أن تملك ولا تُملك، جرب حياة الزهد، كل شوية نقرآ حادث انتحار، دى ناس تافهة معندهاش عقيدة، يموت نفسه عشان مديون، لا يوجد لديهم ذرة من العقيدة".

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