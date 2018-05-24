أهم أخبار السعودية اليوم الخميس 24/5/2018
الخميس 24/مايو/2018 - 06:37 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الخميس الموافق 24-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث بعث الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، برسالة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني والأمنيات بالصحة والسعادة للملك الأردني، متمنيا للمملكة "التقدم والازدهار.
رسالة من خادم الحرمين وولي العهد إلى ملك الأردن
"المدني" يكشف خطة استعداداته الكاملة لثاني جُمعة في رمضان بالحرمين
جموع المصلين يشيّعون الرقيب أول "عسيري" في محايل
"أبوخالد" أقدم متطوع في "الصحة" يدشن حملة توزيع وجبات إفطار الصائمين
إصابة 36 شخصًا في حادث تصادم حافلة نقل عمال بتبوك
رسالة من خادم الحرمين وولي العهد إلى ملك الأردن
"المدني" يكشف خطة استعداداته الكاملة لثاني جُمعة في رمضان بالحرمين
جموع المصلين يشيّعون الرقيب أول "عسيري" في محايل
"أبوخالد" أقدم متطوع في "الصحة" يدشن حملة توزيع وجبات إفطار الصائمين
إصابة 36 شخصًا في حادث تصادم حافلة نقل عمال بتبوك
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