أهم أخبار السعودية اليوم الخميس 24/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الخميس الموافق 24-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث بعث الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، برسالة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني والأمنيات بالصحة والسعادة للملك الأردني، متمنيا للمملكة "التقدم والازدهار.