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"المركزي الأردني": السيولة الفائضة ترتفع 118 مليون دينار

الخميس 24/مايو/2018 - 06:34 م
المركزي الأردني: السيولة الفائضة ترتفع 118 مليون دينار
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وكالات
 
ارتفعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إلى 1.896 مليار دينار، مقابل 1.778  مليار دينار أمس الأربعاء، بواقع 118 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

وأضاف المركزي، في بيان حصلت "مباشر" على نسخة منه، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.627 مليار دينار.

وأشار المركزي، في بيانه، إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 600 مليون دينار، يستحق الثلاثاء 29 مايو الجاري.

وتابع المركزي، أنه طرح الإصدار الثالث للعام الجاري من أذون الخزينة بقيمة 25 مليون دينار ، ليصدر 27 مايو الجاري.

ولفت المركزي، في بيانه، إلى أنه لم يتم عقد اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك، أمس الأربعاء.
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