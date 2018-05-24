نور محمود: غيرت جلدي في "أمر واقع" و"الرحلة".. ومخرج "اختفاء" وضع ثقته فيّ

قال الفنان الشاب نور محمود، إن المخرج حسام علي وجهه بشكل مختلف وجديد فى مسلسل "الرحلة" الذي يعرض خلال ماراثون رمضان الحالي.

وأضاف نور: "لقد استطاع المخرج حسام علي توظيف قدرات كل الممثلين خلال العمل الدرامي "الرحلة"، وأتذكر أنه قال لى "أريدك أن تخلع البدلة وتتجه إلى منطقة آخري جديدة" فوجهنى إلى شخصية صلاح هذا الشخص الانتهازى الاستغلالي الذي يخدع "رانيا" ريهام عبد الغفور الزوجة الهاربة ولديه استعداد أن يبيعها من أجل مصلحته، بعد أن وعدها بحمايتها، وذلك شكل جديد ومختلف لم أقدمه من قبل".

وتابع نور: "وكان التحدي الأكبر هو الفصل بين شخصية الضابط عماد فى " اختفاء" من جهة وشخصية " صلاح" من جهة أخري، فكان الأمر يستدعى تركيزا كبيرا، لعمل شخصيتين على النقيض تماما فى المحتوى والمضمون وأسلوب الكلام، إلا أن المخرج أحمد مدحت وضع ثقته في فى مسلسل "اختفاء" وسعيد بتكرار التعاون بعد أعمال جمعتنا سويا كان آخرها " بين علمين".

ويضيف أما دوري فى مسلسل "أمر واقع" فهو لا يبتعد عن الشخصية الانتهازية أيضا التى تتحالف مع الشيطان من أجل "البيزنس" بفكرة جديدة من إخراج محمد أسامة، والذي أبدع فى تجربته الإخراجية الأولي، وأمام الفنان كريم فهمي.

ويؤكد نور: حظي حلو للمشاركة فى 3 أعمال دفعة واحدة فى رمضان أمام نجوم "أخلاقهم عالية" ودائما يهتمون بخروج العمل الدرامي على أكمل وجه وفى أحسن صورة.