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هند صبري لـ"الفجر الفني": انتظروني في فيلم كوميدي رومانسي قريبًا

الخميس 24/مايو/2018 - 06:02 م
هند صبري لـالفجر الفني: انتظروني في فيلم كوميدي رومانسي قريبًا
هند صبري
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أحمد رمضان متولي
 

كشفت النجمة التونسية هند صبري، النقاب عن تحضيرها لعدد من الأعمال الفنية المتنوعة بين الدراما والسينما، بعد غيابها هذا العام عن المارثون الرمضاني، والتي أكتفت فيه بالظهور في إعلانين رمضانيين؛ الأول لصالح شركة محمول، والآخر لصالح بنك الطعام المصري، للتركيز فى الأعمال السينمائية.

 

وأوضحت "صبري" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" على هامش حضورها حفل "إفطار الأمل" الذي نظمته شبكة قنوات MBC بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجوع، أنها ستبدأ بعد عيد الفطر المبارك تصوير عدد من أعمالها أبرزهم فيلم رومانسي كوميدي بعنوان "الممر" سيتم تصويره فى شهر يونيو المقبل ليكون جاهز للعرض مطلع العام الجديد.


هند صبري تشارك في حفل "إفطار الأمل" للقضاء على الجوع برعاية MBC (صور)


مؤكدة على أنها ستشارك فى فيلم تونسي آخر جاري الآن الانتهاء من التحضيرات النهائية له لتصويره عقب إجازة العيد، بالإضافة إلى استقرارها على المنافسة فى المارثون الرمضاني لعام 2019 بمسلسل مصري تتكتم على تفاصيل.


هند صبري تشارك في حفل "إفطار الأمل" للقضاء على الجوع برعاية MBC (صور)


على صعيد آخر، قالت "صبري" إنها فخورة بعملها الإنساني كسفيرة لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، وأنها تحتفل هذه الأيام بمرور 9 أعوام على مسيرتها لخدمة الجميع في الدول العربية التي تعاني من نزاعات وحروب مثل اليمن وسوريا والعراق وفلسطين.


هند صبري تحارب الجوع في رمضان (صور)


يذكر أن الجزء الثاني من فيلم "الكنز" والذي تشارك فيه هند صبري قد خرج من سباق أفلام عيد الفطر المبارك، ليعرض في موسم أفلام عيد الأضحى، ويشارك في بطولته محمد رمضان ومحمد سعد ومن إخراج شريف عرفة.


هند صبري لـ"الفجر الفني": انتظروني في فيلم كوميدي رومانسي قريبًا
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