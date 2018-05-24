ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نصائح هامة لتنظيف إسفنجة الأطباق

الخميس 24/مايو/2018 - 05:59 م
نصائح هامة لتنظيف إسفنجة الأطباق
طباعة
 
هناك إرشادات عامة عند التعامل مع إسفنجة الأطباق، يجب على ست البيت معرفتها للحفاظ على الأسفنجة التي تغسل بها المواعين:-

احرصي قبل غسل اسفنجة الأطباق على إزالة جميع جزئيات الطعام العالقة بها، وذلك عن طريق وضعها تحت المياه الجارية.

اتركي الإسفنجة بعد كل استخدام في مكان جاف يصله الهواء، حيث إن تركها مُبللة دائمًا يساعد على تفاعل البكتيريا في الماء وانتشار الجراثيم.

عرضيها لأشعة الشمس لتجف تمامًا، وتتخلصي من الجراثيم والبكتيريا العالقة بها.

احرصي على ارتداء قفازات المطبخ عند التعامل مع الإسفنجة وهي في درجة حرارة عالية، مثل إخراجها من الميكروويف أو من الماء الساخن حتى لا تؤذي يديكِ.
المزيد عن: كتشينو غسيل الاطباق غسل الصحون المواعين المطبخ الطبخ إسفنجة الاطباق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 6:10:01 PM