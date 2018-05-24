نصائح هامة لتنظيف إسفنجة الأطباق

هناك إرشادات عامة عند التعامل مع إسفنجة الأطباق، يجب على ست البيت معرفتها للحفاظ على الأسفنجة التي تغسل بها المواعين:-





احرصي قبل غسل اسفنجة الأطباق على إزالة جميع جزئيات الطعام العالقة بها، وذلك عن طريق وضعها تحت المياه الجارية.





اتركي الإسفنجة بعد كل استخدام في مكان جاف يصله الهواء، حيث إن تركها مُبللة دائمًا يساعد على تفاعل البكتيريا في الماء وانتشار الجراثيم.





عرضيها لأشعة الشمس لتجف تمامًا، وتتخلصي من الجراثيم والبكتيريا العالقة بها.





احرصي على ارتداء قفازات المطبخ عند التعامل مع الإسفنجة وهي في درجة حرارة عالية، مثل إخراجها من الميكروويف أو من الماء الساخن حتى لا تؤذي يديكِ.