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فاروق جعفر: الأهلي خسر البدري.. وإصابة أجايي وأزارو غريبة

الخميس 24/مايو/2018 - 05:56 م
فاروق جعفر: الأهلي خسر البدري.. وإصابة أجايي وأزارو غريبة
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الفجر الرياضي
 

 

قال فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، إن قرار رحيل حسام البدري، المدير الفني للأهلي، عن القلعة الحمراء، خسارة للأهلي، لافتا إلى أن الأهلي يعاني حاليا في اختيار المدير الفني الجديد للفريق.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "من الظلم محاسبة المدرب على الهزيمة فقط ونسيان لحظات انتصاره".

 

وأوضح: "أفضل اختيار فكر تدريبي وليس اسم مدرب فقط، لابد وأن يكون فكر المدرب مناسب للأهلي ولاعبيه وجمهوره، وكلن إدارة النادي هى صاحبة القرار".

 

وأكمل: "البدري قدم كل ما لديه وحقق أرقام أكثر من رائعة، لكنه اعتمد على مجموعة محددة فقط من اللاعبين 19 لاعب استهلكوا بشكل كبير".

 

وأردف: "عملية التدوير التي قام بها البدري كانت متأخرة ولم تكن عادلة مع بعض اللاعبين، وللعلم من الطبيعي في عرف الكرة

 

واستطرد: "أرى أن إصابتي أجايي وأزارو غير مقنعة، هناك أمر غريب وغير مفهوم، من الوارد أن تكون حالة اللاعبين غير طبيعية".

 

وأشار: "بداية تراجع الأهلي كانت في مباراة الزمالك، الأبيض كان الأكثر رغبة في الفوز وتحقيق الانتصار".

المزيد عن: كورة رياضة البدري الأهلي أزارو أجايي
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