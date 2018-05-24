السفير السوري بموسكو: المشاركة السورية بالمنتدى الاقتصادي مهمة لإعادة الإعمار

أكد السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد في، على أهمية منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، كونه يناقش مسائل من شأنها أن تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والدولي.





وقال حداد، هذا المنتدى الاقتصادي الذي يجري مرة واحدة في العام، تنبع أهميته من كونه يطرح مسائل تتعلق بتطوير الاقتصاديات الوطنية والعالمية، وكافة الصعوبات، التي تقف أمامه، ما يجعله منصة اقتصادية هامة.





وحول المشاركة السورية في المنتدى أوضح السفير، بأنه يشارك في المنتدى وفد مكون من رجال أعمال سوريين إضافة لممثلين عن لجنة الصداقة الروسية السورية من مجلس الشعب برئاسة وزير الاقتصاد.



