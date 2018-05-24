انفجار مخزن ألعاب نارية يسفر عن قتلى وجرحى بإسبانيا (فيديو)

تبدو صورة الانفجار الكبير فى منزل مليء بالألعاب النارية ببلدة توى فى جاليسيا، شمال إسبانيا، كما لوكانت منقولة من سوريا، والذى أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل و 37 جريحاً.

ووقع الانفجار القوى قرب مستودع سرى لشركة ألعاب نارية بمنطقة باراموس فى نفس البلدة، الأبعاء مما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما من أصل مغربى، وفقاً لصحيفة "إبه بى سى" الإسبانية.

وتمّ القبض على صاحب الألعاب النارية بسبب القتل عن إهمال، والتسّبب فى مأساة بسبب مخزن الألعاب النارية السرى، ووصف شهود العيان، المشهد كما لو كانت حرباً حقيقية.