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الأهلي ينتظر مليون و436 ألف دولار من كوليبالي

الخميس 24/مايو/2018 - 05:53 م
الأهلي ينتظر مليون و436 ألف دولار من كوليبالي
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الفجر الرياضي
 

طالب مجلس إدارة الأهلي لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في فاكس رسمي بأرقام الحسابات البنكية الخاصة بالنادي لإرسالها إلى المهاجم الإيفوارى سليماني كوليبالي لتحويل الغرامة المالية التى تم توقيعها عليه.


وتنتظر إدارة الأهلي تحويل الغرامة على حساب النادي خلال مدة 30 يوما من صدور الحكم، وفي حالة تأخر تحويل الغرامة سيتم فرض عقوبات جديدة على اللاعب.


يذكر أن الفيفا كان قد قرر تغريم سليمان كوليبالي مليون و436 ألف دولار بعد هروبه من القلعة الحمراء فى الموسم الماضي.

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