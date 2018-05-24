متصلة: "جوزي بخيل وباخد من أمواله لشراء ملابس لأبنائي".. وأزهري يرد

قالت متصلة، إن زوجها شخص بخيل جدًا، فتقوم بشراء السلع بأسعار أرخص مما تبلغه بها، وتدخر ما تبقى لديها لشراء ملابس لها ولأطفالها فهل هذا حرام؟.



وعقب الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تقديمه برنامج "فتاوى" على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، قائلًا: "ما تقومي به حلال شرعًا".



واستدل، على جواز ذلك بحديث عن عائشة -رضي لله عنها-: "دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".

