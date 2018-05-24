ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

متصلة: "جوزي بخيل وباخد من أمواله لشراء ملابس لأبنائي".. وأزهري يرد

الخميس 24/مايو/2018 - 05:54 م
متصلة: جوزي بخيل وباخد من أمواله لشراء ملابس لأبنائي.. وأزهري يرد
الشيخ إبراهيم رضا
طباعة
رقية جمال
 
قالت متصلة، إن زوجها شخص بخيل جدًا، فتقوم بشراء السلع بأسعار أرخص مما تبلغه بها، وتدخر ما تبقى لديها لشراء ملابس لها ولأطفالها فهل هذا حرام؟.

وعقب الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تقديمه برنامج "فتاوى" على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، قائلًا: "ما تقومي به حلال شرعًا".

واستدل، على جواز ذلك بحديث عن عائشة -رضي لله عنها-: "دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".
المزيد عن: مصر متصلة الشيخ إبراهيم رضا التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 6:10:01 PM