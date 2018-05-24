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طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية مع البطاطس.. مقبلات شهية

الخميس 24/مايو/2018 - 05:47 م
طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية مع البطاطس.. مقبلات شهية
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المقادير:
700 - 800 جرام من أجنحة الدجاج
4 ملاعق دقيق
2 ملعقة من دقيق الذرة
بيضة
5 ملاعق صويا صوص
3 ملاعق خل أبيض
ملعقة ملح
ملعقة بابريكا
½ ملعقة فلفل أسود
½ ملعقة ثوم مطحون
¼ ملعقة كركم
ملعقة بهارات لحم
2 – 3 بطاطس

الطريقة:
اغسلي أجنحة الدجاج وتبليها في جميع المقادير المذكورة (ما عدا البطاطس)، واتركيها لمدة ساعة.
اقليها على درجة حرارة عالية لمدة دقيقتين، ثم على درجة حرارة متوسطة لمدة 6 دقائق، ثم على درجة حرارة عالية لمدة دقيقتين، ثم أخرجيها واتركيها على ورق مناديل.
أضيفي البطاطس على الجزء المتبقي من التتبيلة، واخلطيها جيدًا ثم ابدئي في قليها.
قدميها مع بعض الكاتشب أو الصوص الذي تفضله أسرتك وأطفالك.
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