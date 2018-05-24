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للتخلص من الصداع أثناء الصوم.. إليك هذه النصائح

الخميس 24/مايو/2018 - 05:47 م
للتخلص من الصداع أثناء الصوم.. إليك هذه النصائح
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
يعدّ الصداع من أهم المشكلات التي يمكن أن تواجه الصائم قبل الإفطار، وأحيانًا بعده، لذلك إليك أهم النصائح لتجنب الصداع في يوم الصيام.

وينصح الخبراء بالاهتمام بوجبة السحور كوجبة رئيسية، كونها تمد الجسم بالطاقة، وأيضًا الابتعاد عن تناول السكريات والحلويات في وجبة السحور.

وكذلك تجنب الإجهاد الذهني خلال ساعات الصيام.

والابتعاد عن السهر، والحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم.

ومن المهم أيضًا تجنب التدخين بشراهة بعد الإفطار، لأن ذلك يؤدي إلى الصداع.

وأخيرًا تناول كمية وفيرة من الماء في فترة ما بين الإفطار والسحور.

المزيد عن: الصداع السحور التدخين الإفطار‎
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