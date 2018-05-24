الفنون الشعبية تفتتح ليالي رمضان الفنية بثقافة الشرقية

إنطلقت أولي فعاليات ليالي رمضان الفنية بالسرادق المقام بمنارة الشرقية الثقافية، حيث قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات التي تعبر عن الطابع الفلكلورى لعادات وتقاليد الشعب الشرقاوى خاصة والمصرى عامة منها رقصة الفرح الشرقاوى والتنورة والحوايا والسقايين الشعبية، بحضور مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع ولفيف من المثقفين.





كما أفتتح علي هامش الليلة معرض الفنون التشكيلية لفناني فرع ثقافة الشرقية بقاعة المعارض، وقدم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الزقازيق الشارع الرمضاني الذى تضمن منتجات فنية من الحرف اليدوية.





كما نظم بيت ثقافة الإبراهيمية التابع للفرع محاضرة عن دور عبدالحليم حافظ فى إنشاء جامعة الزقازيق، تحدث فيها يوسف شاهير عن اسهامات الفنان العندليب الراحل أبن قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى بناء جامعة الزقازيق، حيث أنه أقام العديد من الحفلات التى ذهبت أرباحها فى بناء الجامعة سنة 1974م، وغيرها من الإسهامات الأخرى فى مسقط رأسه بالحلوات وبناء مسجد الفتح بالزقازيق.



