مدير أمن سوهاج: إزالة 97 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملة مكبرة

قال اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والمباني بدون ترخيص أسفرت عن تنفيذ "97" قرارا إداريا علي مستوي مراكز المحافظة.



