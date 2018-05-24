مدير أمن سوهاج: إزالة 97 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملة مكبرة
الخميس 24/مايو/2018 - 05:47 م
أبورية حسين
قال اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والمباني بدون ترخيص أسفرت عن تنفيذ "97" قرارا إداريا علي مستوي مراكز المحافظة.
وأضاف مدير الأمن، في تصريحات له، أن ذلك يأتي فـي إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بالتواجد الأمني المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.