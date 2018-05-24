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رئيس البرلمان يلتقي سفير الأوروجواي بالقاهرة

الخميس 24/مايو/2018 - 05:47 م
رئيس البرلمان يلتقي سفير الأوروجواي بالقاهرة
رئيس البرلمان يلتقي سفير الأوروجواي بالقاهرة
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إسلام شعراوي
 
استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الخميس سفير أوروجواي بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، عبر السفير عن امتنانه بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قد شهدت تطورًا ملحوظًا في الأونة الاخيرة، مؤكدا السعي نحو تعزيز التعاون البرلماني وتنشيط الزيارات البرلمانية بين البلدين، حيث أعرب عن رغبة رئيس برلمان أوروجواي في زيارة القاهرة قريبا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.

من جانبه، رحب الدكتور على عبدالعال بالسفير، مؤكدًا عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تربط مصر بدولة اوروجواي، معربًا عن حرص الدولة المصرية على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بما طرأ على هذه العلاقات من تطورات إيجابية خلال في الفترة الأخيرة.

وأعرب عن الترحيب باستقبال رئيس برلمان أوروجواي في أي وقت لتعزيز العلاقات بين البلدين.
المزيد عن: سفير الأوروجواي رئيس البرلمان القاهرة
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