أكد مدافع برشلونة الإسباني، الكولومبي ياري مينا، أن الخروج من البرسا لا يخطر بباله، مشيراً إلى أنه سيعمل من أجل كسب ثقة المدرب إرنستو فالفيردي وزملائه بالفريق.



وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال مينا، الذي انضم لصفوف برشلونة الشتاء الماضي: "إنني سعيد بوجودي هنا وسط كل هؤلاء الكبار والشخصيات العظيمة".



وعن الانتقادات التي تعرض لها عقب مباراة الفريق الكاتالوني أمام ليفانتي في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي تجرع فيها البرسا الهزيمة للمرة الأولى عقب 43 مباراة انتهت بالفوز أو بالتعادل، أبرز المدافع الكولومبي: "وصلت في وسط الموسم في لحظة صعبة، وتحدثت مع بعض الزملاء في هذا الأمر، لكن الآن علي أن أثبت معنى وجودي هنا وتقديم أداء جيد منذ بداية الموسم المقبل".



وأردف اللاعب: "الأمر معقد لأنك ترغب في تقديم كل ما لديك، وأحياناً لا تسير الأمور كما تريد وترتكب أخطاء.. يجب نسيان ما حدث والنظر للأمام".



وعن طموحه للمنافسة أمام المدافعين الأساسيين بالفريق، جيرارد بيكيه والكاميروني صامويل أومتيتي، أكد مينا: "ألعب إلى جانب لاعبين كبار أتعلم منهم يوما بعد يوم وأشعر بالهدوء.. أعلم أن البدايات دائما ما تكون صعبة، لكن العمل الجيد يوتي ثماره في النهاية".



ورداً على سؤاله حول إمكانية رحيله عن البرسا أو إعارته لناد آخر، أكد المدافع الشاب (23 عاماً) أن الرحيل عن برشلونة "لا ولن يخطر ببالي.. أريد تحقيق النجاح هنا والتعلم كل يوم من زملائي ومواصلة التحسن".



وأضاف مدافع برشلونة: "الأمر ليس سهلاً، لأن البرسا هو أفضل فريق في العالم، ويتطلب منك الفوز دائماً، لكن هذا تحد رائع"، مبرزاً أن انتقاله للفريق الكاتالوني "أفضل شيء حدث لي وأستمتع به لأقصى درجة.. أنا سعيد هنا وأريد صناعة التاريخ مع هذا الفريق واكتساب ثقة المدرب وزملائي والمشجعين".



وعن رحيل أندريس إنييستا عن الفريق، أكد مينا أن النادي سيفتقده كثيراً، مشيرا إلى أنه "شخص متواضع للغاية، منذ وصولي تقرب مني ليعتني بي.. وأحمل له ذكريات جميلة".