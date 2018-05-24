أصالة تُعلن تفاصيل حفلها في دبي

يوم 16 يونيو، في دار الأوبرا

في دبي.





ونشرت أصالة عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" البوستر الدعائي للحفل، وكتبت معلقة: "لقائي معكم أنتظره في بلد الجميع دبي، ليكون عيدنا أحلى يوم 16 يونيو، في دار الأوبرا".



جدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة، كانت أغنية "إفصل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم.







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