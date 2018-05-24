ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أصالة تُعلن تفاصيل حفلها في دبي

الخميس 24/مايو/2018 - 05:44 م
أصالة تُعلن تفاصيل حفلها في دبي
بوستر الحفل
طباعة
الفجر الفني
 

أعلنت المطربة السورية أصالة نصري،  تفاصيل حفلها المُقبل، والمقرر إقامته يوم 16 يونيو، في دار الأوبرا في دبي.

ونشرت أصالة عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" البوستر الدعائي للحفل، وكتبت معلقة: "لقائي معكم أنتظره في بلد الجميع دبي، ليكون عيدنا أحلى يوم 16 يونيو، في دار الأوبرا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة، كانت أغنية "إفصل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم.


المزيد عن: دبي اخبار الفن أصالة أخبار أصالة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 6:10:01 PM